Ex pareja y su amante son declarados culpables por crimen de Nibaldo Villegas: Johanna Hernández arriesga 40 años

En fallo unánime el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpables a Johanna Hernández y Francisco Silva por su participación en el crimen de Nibaldo Villegas, por los delitos de parricidio y homicidio calificado respectivamente.

De esta manera, la ex pareja del profesor arriesga una pena de 40 años de cárcel, mientras que Silva de 20 años de cárcel. El veredicto se conocerá en la audiencia del jueves 16 de mayo a las 13.00 horas, en la que ambos no estarán presentes.

La decisión se tomó tras varias semanas de juicio oral, en que la estrategia de los imputados fue inculparse mutuamente. Sin embargo, la fiscalía acreditó que el crimen fue planificado, pues incluso contaban con una coartada.

De ello dejó constancia la lectura del veredicto por parte del Tribunal. "Aprovechándose de la confianza de Villegas, Hernández le suministró una cantidad importante de clonazepam, sustancia que Francisco Silva le había entregado de forma previa", se indicó. "Se acreditó que ambos enjuiciados, al menos desde el 8 de agosto de 2018, acordaron y procuraron dar muerte a la víctima", se añadió.

Eso sí, Hernández y Silva fueron absueltos por el delito del uso fraudulento de tarjeta de crédito de la víctima.

Familia de la víctima: "No estamos conformes"

A la salida del Tribunal, ante la presencia de numerosos medios de prensa, la familia de Nibaldo Villegas mostró su disconformidad con la figura de homicidio calificado con que se condenó a Francisco Silva.

"Estamos tranquilos, porque ya no son absueltos. Pero no conformes con lo que se pretende dar como condena, porque ambos se coordinaron para quitarle la vida a mi hermano. Queremos la condena ejemplar, para que esto nunca más pueda suceder. Queremos el presidio perpetuo para ambos criminales, no estamos conformes", sostuvo Edson Villegas, hermano de la víctima.

“Nos tiene intranquilos el hecho de que quizás no logremos los años que se merecen. Para ella cadena perpetua calificada es lo mínimo y en el caso de Francisco 20 años es prácticamente un regalo por el daño que han hecho”, sostuvo Alejandro Villegas, hijo de Nibaldo.