"La alegría de la vida gana de los horrores de la guerra!": el baile de niño afgano que recibió nueva prótesis de su pierna conmueve al mundo

A los ocho meses de edad, Ahmed y su hermana fueron alcanzados por las balas en su pueblo en Afghanistan. Dos inocentes más víctimas de un conflicto de años.

Producto de ese ataque, ambos niños quedaron en situación de discapacidad, pero el pequeño, a pesar de la compleja situación ha logrado sobreponerse y ahora, varios años después se transformó en viral por su alegre baile, al momento de recibir una nueva prótesis para su pierna.

El registro de no más de 20 segundos llegó el lunes a las redes sociales desatando una ola de ternura frente a la dura situación que el ha tocado vivir a Ahmad y su familia.

Las más de 500 mil reproducciones muestran el interés en el video del niño de 5 años que alza sus brazos y con una enorme sonrisa, da giros y baila lleno de alegría mientras prueba su nueva pierna en un hospital de Kabul.

Ahmad Sayed Rahman, baila sin problemas en un centro ortopédico de la Cruz Roja, mientras personal médico y otros pacientes lo alientan.

The joy of life wins from the horrors of war!

Afghan boy dancing with joy after getting new prosthetic leg. There are not many things in the world which are more beautiful than this. pic.twitter.com/1Ss88Pxnwj

