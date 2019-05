Gobierno calificó de "acto terrorista" envío de bomba a presidente de Metro: "Son hechos graves pero no son hechos que se estén reiterando"

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se refirió al artefacto explosivo que recibió el presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, y calificó el hecho como un "acto terrorista".

Al respecto, Chadwick señaló que "en el día de ayer fuimos informados de que se envió un artefacto explosivo al domicilio del presidente de la empresa Metro, don Louis de Grange, un artefacto explosivo capaz de producir daños graves, mayores".

"Ese artefacto, gracias a Dios, pudo ser advertido y Carabineros procedió de inmediato a la desactivación de esa bomba evitando que produjese algún tipo de daño. Nosotros queremos condenar enérgicamente estos actos terroristas y los llamamos directamente por su nombre: actos terroristas, que se los adjudican grupos de carácter anárquico que ya lo hemos vivido en el caso de la Región Metropolitana", agregó el Secretario de Estado.

Sobre la investigación del hecho, el secretario de Estado señaló que "la está llevando la Fiscalía Sur con un grupo especializado de Carabineros, es el mismo grupo que se ha especializado en la Fiscalía en investigaciones de actos terroristas y de artefactos explosivos".

"El mismo grupo que está investigando, por ejemplo, el envío de esa bomba a Óscar Landerretche (expresidente de Codelco). Y estamos confiados y esperanzados en que la investigación que está llevando la Fiscalía Sur pueda dar frutos lo más pronto posible", añadió Chadwick.

Además, el ministró aseguró que "el llamado es a la tranquilidad, son hechos graves pero no son hechos que se estén reiterando ni que tengan comparación con otras situaciones de terrorismo en el mundo, sino que son hechos muy graves que nos preocupan enormemente, que prestamos toda nuestra colaboración como gobierno a la investigación a la Fiscalía y al apoyo de las policías".

"Pero tienen un cierto patrón común que dice relación con envío de correo a domicilios particulares y en eso ha coincidido con el caso de don Óscar Landerretche y en el caso de don Louis de Grange, que han sido presidentes de empresas públicas, por lo tanto ahí sí que nosotros tenemos una acción de prevención con ese tipo de patrón o de personas o de perfil de personas que se desempeñan en ese tipo de actos", sostuvo el titular de Interior.

Por último, Chadwick confirmó que "yo ya me he reunido con el presidente del directorio de Metro, he tomado contacto personalmente con él, obviamente para saber la situación de su domicilio. Está muy tranquilo y ejerciendo su cargo en plenitud".