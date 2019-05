Despiden a periodista de la BBC por lanzar polémico tuiteo racista tras nacimiento del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle

El periodista de la BBC Danny Baker fue despedido de sus funciones como presentador de un espacio radial tras lanzar un polémico tuiteo tras la presentación en sociedad del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle.

Los duques de Sussex dieron a conocer al mundo ayer miércoles a Archie, siendo la noticia más esperada por los británicos tras confirmarse el nacimiento del menor.

Dentro de ese marco, Baker publicó un tuiteo en donde aparecía escrito "el bebé real deja el hospital", viéndose una imagen en blanco y negro en donde aparecen una pareja de clase alta llevando de la mano a un mono.

Horas después de la publicación, el propio periodista y que además trabaja como DJ y comediante, dio a conocer a través de la mencionada red social que había sido despedido por la BBC.

"Me acaban de echar de la BBC Radio 5", escribió el profesional, mientras aprovechó de borrar el polémico tuiteo.

Posteriormente el medio inglés también confirmó que el periodista había sido cesado de sus funciones. "Danny es un gran presentador, pero no hará un programa semanal para nosotros nunca más", indicaron mediante un comunicado, agregando que la publicación del hombre "va en contra de los valores que nosotros como cadena pretendemos encarnar".

Cabe mencionar que Baker posteriormente se disculpó por su tuiteo, indicando que no lo hizo necesariamente para burlarse del bebé real.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor

— Danny Baker (@prodnose) May 9, 2019