Llovizna en Santiago provoca corte de luz en 11 comunas de la Región Metropolitana

Este jueves Santiago despertó con una ligera llovizna, la cual fue suficiente para que once comunas de la Región Metropolitana se vieran afectadas por un corte de energía eléctrica.

Los lugares que se vieron por este problema son Lampa, Peñalolén, Vitacura, Renca, Quinta Normal, La Florida, Tiltil, Colina, San Bernardo, Cerro Navia y Macul.

Ante esta situación, la intendenta Metropolitana Karla Rubilar manifestó su molestia a través de su cuenta de Twitter, afirmando que "hemos exigido explicaciones de las causas de corte con tres gotas de llovizna".

Desde 6 am monitorendo cortes de @enel_chile denunciados x usuarios en diferentes comunas. 6:30 am plataforma @SEC_cl aún NO tenía reporte de Enel x cortes denunciados. Inaceptable. Hemos exigido explicaciones de las causas de corte c/3 gotas de llovizna y un informe a SEC 8 am.

— Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) 9 de mayo de 2019