Felgueras fue pateado por el parlamentario: Diputado René Manuel García solicitó disculpas al periodista

El diputado (RN) René Manuel García atribuyó a un "hostigamiento reiterado" el haber agredido este miércoles al colega de radio AND, Kevin Felgueras, por lo que "lamenta profundamente" lo ocurrido.

Mientras hacía su trabajo, preguntándole a García sobre presuntos dichos "sexistas" en la cámara, Felgueras recibió una patada y empujones por parte del parlamentario, un funcionario público al servicio de la ciudadanía y bajo escrutinio de los medios de comunicación.

"Lamento profundamente lo ocurrido y asumo que mi ofuscación me hizo reaccionar de manera absolutamente equivocada. No fue mi intención provocar daño ni lesiones, que en los hecho no se verificaron; sino, poner término a una insistente y verdadera persecución de la que fui objeto", argumentó. García.

El parlamentario solicita disculpas a Felgueras, pero insiste en su "natural" molestia por haber sido interrumpido y acosado en reiteradas oportunidades.