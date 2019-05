Embajada venezolana en Washington: arrestan a activistas chavistas que permanecían en toma

Tras permanecer más de un mes tomada, finalmente la embajada venezolana en Washington fue desalojada, luego que fuerzas policiales ingresaran al edificio y arrestaran a los 4 activistas que permanecían en el lugar. La información, inicialmente fue entregada por Medea Benjamin, integrante de la agrupación Code Pink, afín al poder de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter Benjamin informó "la policía detuvo a las 4 personas que quedaban en la Embajada de Venezuela como parte de la # EmbassyProtectionCollective. Violación total de las convenciones de Viena ¡Vergonzoso!".

BREAKING NEWS: Police arrested the 4 people remaining in the Venezuela Embassy as part of the #EmbassyProtectionCollective. Total violation of Vienna Conventions. Shameful!!!

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 16, 2019