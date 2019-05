Investigan puntajes de golf poco usuales a nombre de Trump

Unos resultados de golf poco usuales anotados en el registro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispararon las alertas de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA, en inglés), que anunció hoy una investigación.

Según la revista especializada Golfweek, cuatro puntuaciones atribuidas al gobernante, quien tiene al golf como uno de sus deportes favoritos, aparecieron este viernes en el Sistema de Handicaps de la USGA.

La versión indicó que los números fueron "sospechosamente poco favorecedores" para el jefe de Estado (101, 100, 108, 102), según una tabla difundida por la publicación.

La versión indicó que aunque el sistema no permite identificar públicamente el lugar donde se jugaron, Golfweek pudo conocer que las cifras fueron registradas en campos ubicados en el Trump National Golf Club (Nueva York), en el Trump International Golf Club West Palm Beach (Florida) y en el Desert Mountain (Arizona).

Pero también, según la versión, apareció el miércoles una "misteriosa" serie de 68 en el registro del presidente estadounidense que posteriormente fue borrada.

President Trump's golf scores were hacked on his online profile, according to the United States Golf Association. https://t.co/J3BiMHwPTt pic.twitter.com/p2yjZdlOin

— CNN (@CNN) May 18, 2019