La emotiva despedida de los actores de "Game of Thrones": anuncian lo que viene después de infartante final

Fueron ocho intensas temporadas que se tradujeron en casi una década de grabaciones, amistades que jamás se romperán y personajes que -incluso- quedaron tatuados en la piel de ciertos actores. Y como no hay plazo que no se cumpla, este domingo la aclamada serie de HBO llegó a su fin.

Con encuentros y desencuentros, cierre de hilos argumentales y varios minutos de tensión, la ficción basada en los libros de George R.R. Martin hizo historia en televisión abierta, paralizando a más de 40 millones de espectadores alrededor del mundo.

“Gracias al elenco, al equipo y a los fanáticos de todo el mundo, nos arrodillamos”, escribieron desde HBO para conmemorar el último capítulo.

Por su parte, Emilia Clarke, quien caracterizó a Daenerys Targaryen durante toda la saga, dijo adiós al papel que la llevó a la fama a través de su cuenta de Instagram.

“El capítulo de la Madre de los Dragones se tomó toda mi vida adulta. Esta mujer tomó todo mi corazón. He sudado en fuego de dragón, he derramado muchas lágrimas por quienes dejaron nuestra familia antes de tiempo, y me sequé el cerebro tratando de interpretar a la Khaleesi y sus palabras magistrales, las acciones (y los nombres) que me dieron justicia”, comenzó escribiendo Clarke.

“A ustedes, queridos fanáticos de la magia, les debo muchas gracias por su atenta mirada a lo que hemos hecho y lo que he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me pusiera esta peluca platinada de sueños. Sin ustedes no hay un nosotros. Y ahora nuestro tiempo ha terminado”, finalizó en la publicación que superó los 3 millones de likes en unas horas.

Algo parecido hicieron los actores detrás de Cersei y Jaime Lannister, Lena Headey y Nikolaj Costner-Waldau, respectivamente. “Ha sido divertido y loco. La amaba. Estoy agradecida por la oportunidad. Estoy enormemente agradecida por su amor alentador y solidario en el camino. Y Ahora su reloj está terminado (sabía que nunca lo lograría…pero aún así …)”, escribió hace unos días la otrora reina de Poniente. En tanto, el danés agradeció haber trabajado con Headey, asegurando que fue “la mejor hermana, la más dulce y maravillosa de la madres. Esa fue una década divertida ".

Quién también se despidió de la serie fue Jacob Anderson, más conocido como Gusano Gris. Claro que de una forma completamente distinta; agradeció la enorme labor de los miles de extras que pasaron por esta serie. "Sin estos hombres y mujeres todos nos veríamos como bailarines experimentales, pero ellos hacen que esta mierda se vea como si doliera, y en ocasiones así fue para ellos”, escribió el actor.

A su vez, Maisie Williams erizó la piel de todos sus seguidores al escribir “Gracias, Sandor”, con un par de fotos junto al fallecido en el capítulo cinco.

Victorias, descontento y lágrimas fue parte de lo que quedó tras el capítulo final de “Game of Thrones”. 73 episodios, 47 premios Emmy, 12.986 extras solamente en Irlanda del Norte, y un equipo de producción de 2 mil personas durante estos nueve años de expectativas para, ahora, tener que aprender a vivir sin este universo. Valar Morghulis.

Lo que se viene

Una nueva serie basada en el universo creado por George R.R. Martin ya se comenzó a gestar. Se trata de una precuela ambientada cinco mil años antes que esta historia, previa al ascenso de los Targaryen en el poder y al origen de los Caminantes Blancos.

Dentro de su propia mitología, el también denominado "spin off" narrará la “Edad de los Héroes”, un período que se describe en los libros y que poco se tocó a lo largo de las ocho temporadas de la producción de HBO. Eso sí, del piloto – protagonizado por Naomi Watts- dependerá si la cadena continúa con su realización. Asimismo, el escritor adelantó que otros dos proyectos vinculados a “Game of Thrones” podrían ver a luz en la pantalla chica.

A su vez, aún faltan dos libros para que concluya la famosa saga literaria "Canción de hielo y fuego". No obstante, su estado de avance continúa en completo hermetismo, pues aún no tenemos una fecha definida para su lanzamiento. “The Winds of Winter y A Dream of Spring no están acabados. El último ni siquiera está comenzado… no voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis”, precisó Martin en su blog personal.