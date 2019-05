Los pañuelos verdes vuelven a agitarse en Argentina: con masiva marcha presentan nuevo proyecto para legalizar el aborto

Con una multitudinaria marcha de pañuelos verdes respaldándolo en varias ciudades de Argentina y tras conseguir más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos, ayer se presentó por octava vez en el Congreso una iniciativa legal para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue formulado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Éste contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo realice.

También establece que toda mujer “u otras identidades con capacidad de gestar” tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

🌊💚 Somos la marea verde que no va a parar hasta #QueSeaLey

💚 Educación Sexual para decidir, 💚Anticonceptivos para no abortar, 💚 Aborto legal para no morir@CampAbortoLegal#28M #SeraLey #CongresoVerde pic.twitter.com/W1OVSNo5NZ

— Campaña Nacional por el Derecho al Aborto – Cba (@campabortocba) May 28, 2019