Fotógrafa agredida y detenida en el Instituto Nacional se querellará contra Carabineros de Chile

La fotógrafa Javiera Godoy Villalón de 23 años, agredida y detenida por Carabineros de Chile en las adyacencias del Instituto Nacional, presentará una querella contra esa institución policial este jueves.

Sus declaraciones se produjeron a su salida de la comisaría en Santiago Centro. "Yo estaba haciendo mi trabajo en el Instituto Nacional y en medio de la protesta, una mujer carabinero comenzó a golpearme", expresó la joven.

ATON

De 3 a 4 horas estuvo detenida sin poderse cambiar de ropa mojada. "Yo les dije que tenía ropa seca para cambiarme y no me dejaron. La cámara me la mojaron, pero no intentaron quitármela", reconoció la joven.

La fotógrafa aseguró que les informó a los funcionarios policiales, que era operada de la espalda.

El jueves va a introducir una querella contra Carabineros de Chile.