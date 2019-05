Tren perdido: ¿Cómo se extravió el buscarril que iba a Talca?

Se te pueden perder las llaves, los lentes, el celular. ¿Pero un tren? El insólito hecho sucedió en nuestro país, con un buscarril que iba desde Constitución a Talca. El curioso medio de transporte es muy antiguo y es casi de uso exclusivo para residentes del trayecto.

De hecho, el buscarril es subvencionado por el Gobierno de Chile con el propósito de mejorar la accesibilidad de los habitantes de las localidades intermedias entre Talca y Constitución. Solo los pasajeros residentes en las localidades de la ruta Buscarril (debidamente identificados con su tarjeta Residente) tienen cupos asegurados, otros pasajeros podrán viajar dependiendo de la disponibilidad de cupos accediendo por orden de llegada, siempre respetando la prioridad que poseen los pasajeros residentes.

¿Y cómo se perdió?

Desde las 18:00 horas de este jueves no se tenía comunicación ni con el maquinista del buscarril, también conocido como tren Ramal. Tampoco había comunicación con los seis pasajeros que se transportaban en la máquina.

El gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso, entregó antecedentes del hecho, sosteniendo que “tenemos una zona de búsqueda de 12 kilómetros entre Maquehua y Forel”.

En esa misma línea, la autoridad agregó que “el Ramal salió de Constitución, llegó aparentemente hasta la zona de Maquehua, no pudo seguir avanzando porque la línea se encuentra con varios árboles cortados, por lo que habría iniciado un retroceso”.

Hasta el GOPE llegó

La situación, catalogada como extraña, requirió de la presencia de funcionarios del GOPE de Carabineros, quienes iniciaron el rastreo del buscarril en la vía férrea, con el objetivo de conocer las causas de la desaparición.

Pasada la medianoche Tren Central confirmó que la máquina y los pasajeros fueron encontrados, quienes no presentaron mayores problemas, lo que también fue replicado por la Gobernación de Talca. ¿Dónde estaba? A un kilómetro y medio al norte del sector de Forel. ¿Por qué se perdió? No siguió avanzando por la presencia de árboles en la vía. El antiguo tren no tenía ningún sistema de comunicación.