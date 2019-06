"Sin duda hemos cometido errores": Presidente Piñera publica mensaje en la antesala de la Cuenta Pública

View this post on Instagram

Queridos compatriotas: Hoy es la cuenta pública, día importante para nuestro país porque fija la ruta y los sueños que queremos lograr a futuro. Quiero pedirles dejar de lado las diferencias para juntos reflexionar sobre el país que estamos construyendo. Al igual que hace 30 años, cuando recuperamos nuestra democracia, Chile necesita recuperar el ambiente de paz, respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de acuerdos. Está bien que discutamos, que planteemos nuestras diferencias y que luchemos por lo que cada uno considera bueno para nuestros compatriotas, pero nunca olvidemos que somos todos chilenos y que cada vez que nos hemos unido detrás de una misión noble y compartida, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias, y cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestras más amargas derrotas. Sin duda hemos cometido errores, pero junto a muchas personas trabajamos sin descanso por lograr que nuestro país tenga más oportunidades, más seguridades y mejor calidad de vida para todos. Este año nuestras prioridades son: primero, proteger y apoyar a las familias de clase media, que con su propio esfuerzo han salido adelante pero que también muchas veces sienten temores de perder lo conquistado con tanto esfuerzo; segundo, mejorar la seguridad y combatir con fuerza la delincuencia y el narcotráfico, para devolver una mayor paz y tranquilidad a nuestras familias; y tercero, seguir impulsando un Chile en Marcha donde todos podamos desarrollar nuestros talentos y vivir con dignidad. Esta noche a las 20:30 rendiré mi segunda cuenta pública, donde compartiremos los avances, desafíos y oportunidades que nos quedan por delante. Por primera vez tenemos la posibilidad de conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza, pero para tener éxito en este enorme desafío, necesitamos unidad y colaboración para construir un mejor país para nacer, crecer, enamorarnos, trabajar, formar familia y envejecer. Con cariño, Sebastián Piñera