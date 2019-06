La DC se enoja tras Cuenta Pública: gobierno le pide calma y afirma que cumplirá compromisos

Parlamentarios y dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) acusaron al Presidente Sebastián Piñera de romper el acuerdo sobre la administración estatal del 4% en las pensiones. Desde el gobierno llamaron a la calma.

El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, aseguró que se cumplirá el acuerdo con la DC en materia de pensiones, tras las críticas suscitadas por las palabras del Presidente Piñera en la Cuenta Pública de este sábado.

En conversación con Cooperativa, Blumel planteó que "nuestro mensaje y lo que planteó el Presidente es clarísimo. Nosotros creamos un acuerdo en esta materia, se va a crear un Consejo Público, un ente público que va a administrar el 4 por ciento y lo que se hace es que se plantea, en el contexto de esta nueva entidad, que es que el mayor ahorro previsional va a ir íntegro a la cuenta de ahorro".

"Se van a fortalecer o maximizar las opciones que tienen las personas de elegir dentro del sistema del 4 por ciento. Entonces, aquí que no quepa ninguna duda, cuando el gobierno toma acuerdos, los acuerdos son para cumplirse", precisó.

De la misma manera, pidió "que nadie se ponga nervioso" y aseguró que "los acuerdos están para cumplirse".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentó que "nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso que tomamos con el grupo de la Democracia Cristiana y el Partido Radical y lo vamos a cumplir. Eso significa que va a haber un ente público, que va a estar a cargo del 4 por ciento, pero que también las personas van a tener la posibilidad de optar".

"Tomémoslo con calma, conversemos, viene la discusión en particular. Vamos a cumplir con los compromisos que tomamos y eso es compatible con la elección por parte de las personas", sentenció.

Alegatos de la DC

El presidente de la DC, Fuad Chahín, planteó que "nosotros como Partido Demócrata Cristiano vamos a exigir que lo que firmaron los ministros se cumpla en el trámite legislativo".

"Lo que ha dicho el Presidente hoy día es inaceptable, no vamos a permitir que este 4% adicional siga siendo administrado por las AFP, porque no gozan de la confianza, de la legitimidad necesaria y por lo tanto vamos a ser garantes de que lo que firmaron los ministros se cumpla o sino no hay posibilidad de diálogo", dijo.

En la misma línea, el diputado DC Raúl Soto comentó que "nosotros lo habíamos dicho y el Presidente Piñera nos ha dado la razón hoy día, no había agua en la piscina para un acuerdo, ni en la Comisión de Trabajo ni en la Sala respecto de materia de legislar la reforma previsional".