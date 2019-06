Inician campaña de recaudación de fondos para hijos de mujer que resbaló de cascada en California

Tras la muerte de Stephanie Espinosa, la mujer de 35 años que cayó por las cataratas Eagle Falls en el norte de California mientras tomaba fotografías, se levantó una campaña en la plataforma de recaudación de fondos Gofundme, llamada In memory of Stephanie Espinosa and future of boys.

Según la información entregada por el Distrito de Protección Contra Incendios, North Tahoe, Espinosa falleció el viernes pasado en las cataratas, en donde las aguas se precipitan a 45 metros desde la inmensa caída de agua. La vocera de la agrupación, Erin Holland, explicó que las aguas heladas de la cascada avanzaron rápidamente, producto del derretimiento de nevada de niveles históricos en las montañas de Sierra Nevada.

Desde el distrito, también hicieron un llamado a la comunidad indicando, "No subestimen el poder de las cascadas, los ríos y las temperaturas del agua fría", por las posibles consecuencias.

Según la información entregada en la campaña de Gofundme Stephanie "era una figura materna para todos sus hermanos y estaba criando a una de sus hermanas más jóvenes como lo había hecho con varios otros hermanos. Los fondos recaudados se asignarán a los servicios funerarios y conmemorativos en su honor. Además, esperamos recaudar fondos para ayudar a los niños con su escolarización y necesidades esenciales, ya que habrá muchos ajustes y obstáculos en ausencia de su Madre. Sus Hijos eran su mundo y queremos intentar darles todo lo que ella tendría".

Finalmente el equipo de rescate regional de Tahoe Truckee, en conjunto con un grupo de agencias, lograron dar con el cuerpo de la mujer.