Mujer que se grabó golpeando a su hija de 4 años en Maipú: "Hay mamás que son peores que yo"

"No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloquié". Así relata la mujer de 38 años lo que ocurrió la jornada en que decidió grabarse golpeando a su hija de 4 en Maipú.

El registro se volvió viral y fue detenida posteriormente por Carabineros, quedando luego en libertad.

La mujer rompió su silencio en 24 Horas, asegurando que "todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo".

Sobre su acción, afirmó que "me desquité con ella para que a él le doliera. Yo igual estoy arrepentida". Esto aludiendo a su esposo que se encuentra privado de libertad.

Cabe mencionar que se indicó además que la pequeña presenta signos de desnutrición, quedando bajo el cuidado de su abuela.