"La Tierra tembló por Aníbal": eliminación de querido participante de "MasterChef" hizo llorar a las redes sociales

Una emotiva jornada de eliminación se vivió este domingo en “MasterChef”. En esta ocasión, el capítulo comenzó con la tradicional Prueba de Salvación. Pero no todos quedaron felices con el veredicto de los jueces.

Y es que las cajas misteriosas aportaron ingredientes dulces a todos los aspirantes, menos a Giovanni que le tocó una preparación salada. En este contexto y luego de mostrarle los platos al jurado, Camila y Bárbara subieron al balcón.

Pese a ello, lo que se vio en televisión fue bastante distinto; el plato de Kaschka era mejor tanto visualmente como en el sabor, y recibió mejores críticas por parte de los chefs. fue por esta razón que la mayoría de los comentarios en redes sociales eran alusiones a lo “arreglado” que estaría el concurso.

Una emotiva eliminación

Luego de este momento, más tarde llegó la hora de la eliminación. Ahí, el desafío era reproducir reconocidos platos de los chefs.

No obstante, Aníbal no convenció con su charquicán acompañado de cordero, huevo pochado, chips, salsa y aceite de romero y menta. De hecho, no alcanzó a hacer la preparación completa ni a emplatar de manera correcta.

Fue por ello que incluso antes de presentar su plato, se quebró debido a la frustración y emocionó a los televidentes con su sinceridad.

De esta forma, el joven estudiante de medicina se despidió entre lágrimas del sueño de ser el próximo “MasterChef”.

¡Hoy Aníbal se despide de la cocina del programa! #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/M3IPms4pxa — Canal 13 (@canal13) June 3, 2019

"Creo que soy un llorón, que sé cocinar, pero soy un llorón", dijo el oriundo de Cauquenes antes de partir.

Como es costumbre, las redes sociales estallaron con esta nueva eliminación. En Twitter, el hashtag del día se convirtió en primera tendencia en Chile y segunda tendencia mundial, mientras que el nombre de Aníbal se posicionó en el quinto lugar de este último ranking.

Cabe destacar que entre las 22:35 y las 00:34 horas, "MasterChef" promedió 12.9 puntos con un peak de 15. En ese mismo horario TVN marcó 6.3 unidades; Mega 9.8; y Chilevisión alcanzó los 11,6 puntos.

Revisa algunos de los comentarios:

se fue el anibal, ahora si me mato #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/RSv1qaD4eg — 𝐠𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐚 ࿐ ࿔*:・゚ (@chnyeolcupid) June 3, 2019

#FrustraciónEnLaCocina

La tierra tembló por Anibal — snmm (@snmm33) June 3, 2019

Me duele 😭 no Aníbal, me duele el alma #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/WinVVfmJaN — Romina Runco (@_RominaRuncoV) June 3, 2019

ALGUIEN MÁS VIO LA CARA DE ALEGRIA DE BARBARA VIENDO FALLAR A ANÍBAL? Esa pendeja es satanas!!! Wn como tanta maldad en una persona 😡😡 #FrustraciónEnLaCocina — 🌻 Araceli (@Araceli_21go) June 3, 2019

Sacaron a Anibal y hasta tembló ctm #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/jgiHvx8ZU3 — Lorussio (@lorussio) June 3, 2019

Mi reacción cuando escuché que el eliminado era anibal #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/Gu06nqasrv — Smoke queen 👑🌫 (@Smokequeen921) June 3, 2019