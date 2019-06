Ministro de Hacienda responde al "fuego amigo" contra reforma tributaria y 4% de cotización: "Los acuerdos están para cumplirlos"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la polémica por la administración del 4% adicional de las cotizaciones que plantea la reforma previsional, luego de que el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, afirmara que no votaría a favor si no existían alternativas de administración.

Ante ello, Larraín indicó que "hemos aclarado completamente ese punto, lo han dicho los ministros, lo dijo el Presidente de la República: los acuerdos están para cumplirlos y los vamos a cumplir, eso no es incompatible con que haya libertad de elección".

Sobre el eventual rechazo de Desbordes a la moción, la autoridad le bajó el perfil a dicha situación y comentó que "estamos recién entrando a la discusión, esperemos a ver los detalles de la discusión en particular".

Cabe recordar que la idea de legislar la reforma previsional fue aprobada por la Cámara Baja luego de que el gobierno alcanzara un acuerdo con al Democracia Cristiana (DC) de que el 4% adicional de las cotizaciones sería administrado por un ente público creado para estos fines, dejando fuera a las AFP.

Sin embargo, en la cuenta pública, el Presidente Piñera aseguró que ese porcentaje "le pertenece a los trabajadores" y "son ellos quienes tienen derecho a decidir quién los administra", generando molestia en la DC, quienes acusaron al Ejecutivo de incumplimiento del acuerdo.

Por esa razón, el presidente de Renovación Nacional utilizó su cuenta de Twitter para señalar que está "totalmente de acuerdo con Presidente Piñera, los trabajadores deben decidir. Que se cree el ente estatal, perfecto, pero no puede ser la única opción. Se deben establecer alternativas (incluyendo AFP). Mi voto no estará si no hay alternativas y libertad para elegir!".

Corazón de la reforma tributaria

Por otro lado, el titular de Hacienda volvió a rebatir al presidente de RN, luego de que este planteara la posibilidad de eliminar la integración del proyecto para que pudiera avanzar más rápido en el Congreso.

Ante ello, Larraín manifestó que "la modernización tributaria que hemos planteado es absolutamente esencial para que tengamos un despegue de la inversión, del crecimiento, del empleo. Ha sido avaluada y analizada en detalle por organismos internacionales que han planteado que tal como está, incluyendo por supuesto uno de sus puntos centrales que es la integración, es absolutamente central".

"Ha sido valorada por organismos como la Ocde y el Fondo Monetario Internacional, pero quiero decir también que los que más han hablado de este tema aquí internamente son las pymes, así que yo quiero decir que escuchemos la voz de las pymes y también que entendamos los efectos que produce la integración, porque la integración va a tener un efecto de mejorar una serie de problemas que tenemos hoy día en nuestro sistema tributario", concluyó el secretario de Estado.