Ministros firman mandato por anhelado tren Santiago - Valparaíso: chinos y españoles compiten por quedarse con el proyecto

El anhelo del Gobierno por contar con un tren en Santiago y Valparaíso dio un nuevo paso luego de que se firmara el mandato entre EFE y el Ministerio de Obras Públicas para entrar a una fase de análisis de los dos proyectos presentado por privados.

Con el mandato firmado por los representantes de ambas instituciones, se conformará un comité de especialistas para coordinar las decisiones con respecto al tren Santiago- Valparaíso. Según especificaron las autoridades el día de ayer, la comisión estará compuesta por dos representante del Ministerio de Transportes, dos del Ministerio de Obras Públicas y dos de la Empresa de Ferrocarriles de Estados. Además, se contratará por parte del MOP un grupo de especialistas extranjeros para que aporten a la discusión sobre cuál es la mejor opción.

El titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, explicó durante la firma del mandato que “la declaración de interés público permite que el Estado participe del financiamiento de los estudios del ferrocarril". El jefe del Ministerio agregó que "a finales de este año o a principios del próximo se defina cuál alternativa será la que avance en el proceso de licitación".

Por su parte, la Ministra de Transportes Gloria Hutt, entregó más detalles de los plazos de construcción y definió cuáles serían los plazos de construcción del tren a la costa.

“Nunca antes de unos cuatro o cinco años probablemente, suponiendo que hay un año de estudio, otro año del proceso de licitación, las bases, las ofertas internacionales y después las construcción que toma un tiempo. Dependiendo de la solución puede haber infraestructura previa o no”, señaló la secretaria de Estado.

Carrera de trenes por licitación

Son dos los proyectos están siendo analizados por las autoridades para conectar Santiago con Valparaíso. El primero en presentarse fue la iniciativa del consorcio TVS, de capitales chinos, que contempla un tren de pasajeros a Valparaíso y un ramal de carga a San Antonio por una inversión de US$2.400 millones.

Por su parte, el plan de las empresas chilena Agunsa, con capitales españoles de FCC y Talgo, consideran vías mixtas hasta el puerto de Valparaíso dejando ramal a San Antonio de lado, en este caso la inversión alcanzaría los US$ 1.400 millones.

Las críticas de EFE

Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE y ex titular del Ministerio de Transportes durante el primer mandato del Presidente Piñera, lanzó críticas en contra del proyecto al asegurar que un tren de pasajeros a Valparaíso no estaba dentro de las prioridades en esta materia.

El ex ministro afirmó este lunes que "nosotros estábamos completamente de acuerdo conscientes del estado de avance que tenía el proyecto. Lo que es importante decir es que en el listado de prioridades que EFE tenía, un tren de pasajeros entre Maipú y Valparaíso no estaba en las prioridades, pero eso no quiere decir que el hecho de que haya interesados privados es una muy buena noticia".