Sarah Sanders cambiará la Casa Blanca por la casa propia

Como es su costumbre Donald Trump usó Twitter para entregar información de importancia. “Después de tres años y medio (contando la campaña) nuestra maravillosa Sarah Huckabee Sanders abandonará la Casa Blanca a fin de mes, y se irá a casa al gran estado de Arkansas. ¡Es una persona muy especial con talentos extraordinarios, que ha hecho un trabajo increíble! Espero que decida postularse para gobernadora de Arkansas, sería fantástica. Sarah, gracias por un trabajo bien hecho!”, escribió.

De todos modos Sanders, que seguirá en su puesto hasta fin de mes, no había trabajado mucho durante el último tiempo, porque desde el 11 de marzo que no realizaba una conferencia de prensa; un récord para los voceros de Gobierno de EE.UU.

El mandatario además declaró que Sanders es una persona "muy especial con talentos extraordinarios", y sobre su futuro insistió que ella podría seguir los pasos de su padre, Mike Huckabee, quien fue gobernador del estado entre 1996 y 2007.

La salida de Sanders se produjo dos meses después de la última renuncia de alto nivel del gabinete de Trump, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se fue para la casa.

Sanders en abril quedó en muy mal pie cuando un informe confirmó que inventó sus afirmaciones cuando dijo que: “Innumerables” agentes del FBI le habían dicho que estaban agradecidos de que Trump hubiera despedido al director del FBI, James Comey.

A pesar de que la Casa Blanca no ha anunciado quién será su reemplazante, trascendió que el segundo al mando en la vocería, Raj Shah, ocupe el puesto de forma interina.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019