Tu pasado te condena: estos son los polémicos tuits del nuevo ministro Sebastián Sichel contra Piñera

Durante la jornada de ayer, el Presidente Sebastián Piñera cambió a seis de los 24 ministros de estados. Dentro de los cambios realizados, sacó a Alfredo Moreno del Ministerio de Desarrollo Social, para nombrarlo como el nuevo ministro de obras públicas. ¿Quién tomó su lugar en el Ministerio de Desarrollo Social? Sebastián Sichel. Hasta antes del nombramiento, Sichel se desempeñaba como vicepresidente de la Corfo.

Sobre su nombramiento, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, señaló que “el Presidente siente que Sebastián Sichel representa los valores, la vocación de servicio público que Desarrollo Social representa en esta nueva etapa”. ¿Y será parte del comité político, tal como lo hacía Moreno? “Todos los desafíos que aborda la cartera están alineados con las prioridades de los chilenos y, por lo tanto, son parte del corazón del Presidente Sebastián Piñera”, explicó Pérez. La situación llama la atención, considerando que Sichel fue militante de la Democracia Cristiana y luego de Ciudadanos.

Tuitero anti-piñera

Pero más allá de aquello, el político de 41 años fue muy crítico del Presidente Piñera y su gobierno. Pese a que la mayoría de los tuits polémicos fueron eliminados de su cuenta tras asumir, los tuiteros no perdonan y hay varias capturas de pantalla con algunos de sus dichos, como por ejemplo "ando volátil. Casi como la adhesión a Piñera" o "En serio, alguien me puede explicar pq Piñera no vendió sus acciones?".

Los tuits incluyen varios de apoyo directo a Bachelet y uno hablando en contra del Negro Piñera, hermano del Presidente, y del ahora ministro de salud, Jaime Mañalich a raíz de un alcohotest.

Captura

Captura

Captura

Captura

Captura