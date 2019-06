Duró apenas 25 días: papa Francisco acepta renuncia de Carlos Irarrázaval como obispo auxiliar de Santiago

El Arzobispado de Santiago informó hoy que el papa Francisco aceptó la renuncia del presbítero Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz como obispo auxiliar, cargo para el que fue nombrado por el mismo pontífice el 22 de mayo pasado. Es decir, duró 25 días en el puesto.

"La decisión ha sido fruto de un diálogo y de un discernimiento conjunto, en el cual el papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero, en favor de la unidad y bien de la Iglesia que peregrina en Chile", señala un comunicado.

Irarrázaval continuará su servicio como párroco en Sagrado Corazón de Jesús de Providencia, concluye la nota.

El presbítero se vio envuelto en una polémica al señalar que "es cierto que en la Última Cena no había ninguna mujer sentada en la mesa y eso tenemos que respetarlo también. Jesucristo tomó opciones y no lo hizo ideológicamente, no son ideológicas y nosotros queremos ser fieles a Jesucristo".

En esa misma entrevista, Irarrázaval dijo que "la cultura judía es machista hasta hoy. Si ves a un judío caminando por la calle, la mujer va 10 pasos atrás, pero Jesucristo rompe ese esquema".