Terremoto en Nueva Zelanda asusta a la costa pacífica: Shoa descarta peligro de tsunami para Chile

A las 18:54 un fuerte sismo remeció a Nueva Zelanda, a las 10:55 según la hora local. Específicamente a 969 kilómetros al norte de Auckland un movimiento de magnitud 7.4 afectó a la zona según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa).

Poco después del movimiento el sistema de Protección Civil del país del océano pacífico activó una alerta de tsunami. Según el organismo se esperan corrientes fuertes y peligrosas que representan “una amenaza para las actividades sobre las playas, los puertos y estuarios, y para la navegación de pequeñas embarcaciones”.

We have issued a BEACH and MARINE TSUNAMI WARNING following the M7.4 Kermadec Islands region earthquake

— MCDEM (@NZcivildefence) June 15, 2019