Histórico apagón en Argentina y Uruguay dejó a millones de personas sin electricidad

Un apagón sin precedentes dejó el domingo a más de 44 millones de personas sin electricidad en Argentina y Uruguay tras una falla en la red interconectada de ambos países, y podría haber desatado un caos mayor si no fuera porque es una jornada de descanso.

En Argentina se llevan a cabo elecciones a gobernador en varias provincias, las cuales transcurrían en la oscuridad, con los votantes iluminándose con el celular. Muchas ciudades no contaban con semáforos ni alumbrado público, y en las redes sociales se multiplicaban las imágenes urbanas sin electricidad. Aunque no hay datos oficiales, no se recuerda un apagón tan masivo que haya afectado a dos países a la vez.

“Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible”, manifestó el presidente Mauricio Macri vía Twitter.

A media mañana el servicio comenzaba a restablecerse poco a poco en ambos países, pero las autoridades seguían sin conocer la causa de la caída masiva del sistema.

“Alrededor de un 25% de la demanda del país está recuperada” en estos momentos _unos 3500 megavatios de demanda abastecida sobre 14000 megavatios en un día normal_, explicó Juan Alberto Luchilo, subsecretario del Mercado Eléctrico de la Secretaría de Energía, que consideró el corte de luz como “histórico” en declaraciones a la televisión argentina Todo Noticias.

Dijo que recuperación se ha logrado en parte de Buenos Aires, el litoral norte del país, en la zona de Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y algunas otras zonas aisladas, agregó, e indicó que Uruguay ya está “prácticamente todo repuesto”.

Luchilo atribuyó el problema a una falla de un tramo del sistema de transporte que trae electricidad desde Brasil a Argentina en la central hidroléctrica de Yacyretá. Paradójicamente la falla ocurrió en un momento de baja demanda, que es cuando se produce una mayor fragilidad e inestabilidad del sistema, explicó.

“Es un problema bastante complejo”, señaló.

La Secretaria de Gobierno de Energía había informado que a las 7:07 se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y también afectó a Uruguay.

"La falla en la red que originó el apagón a nivel nacional se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral argentino”, informó la compañía eléctrica Edesur. “Esto activó las protecciones de centrales generadoras, que salieron de funcionamiento y produjeron el apagón".

La normalización del servicio ya alcanzó a 1.064.000 clientes, explicó la compañía eléctrica argentina.

Alejandra Martínez, vocera de la empresa, declaró al canal de noticias TN que se requerirá el día completo para que el servicio sea restablecido en todo el país.

La región sureña de Tierra del Fuego no resultó afectada debido a que no está conectada al sistema eléctrico nacional.

“Empecé a trabajar a las 8 y ya no había luz; es un corte en casi todo el país”, declaró el taxista Silvio Ubermann, de 51 años, a la AP. “Dado que es domingo y hay poco transito eso mermó el problema. Si esto hubiera sido un día entre semana hubiera sido un caos, porque no habría habido colegio, transporte”.

“Hay a veces cortes en el verano producto de un mayor consumo de electricidad, pero no un corte tan generalizado; todo el país. Jamás he visto algo así”, agregó.

Las autoridades pidieron a los enfermos que requieran de aparatos eléctricos que acudan al hospital más próximo para aprovechar la existencia de generadores de luz independientes.

“Yo iba a ir a comer a casa de un amigo y ahora lo tuvimos que suspender todo, no hay subte (metro); no hay nada”, explicó el ciudadano Lucas Acosta, de 24 años. “Hoy es el Día del Padre, recién venía de hablar con un vecino, y me dice que los hijos no lo van a ir a ver” por no poder movilizarse.

Por su parte, Roberto Villela arrancó en su puesto de diarios a las 6 de la mañana, y lo que parecía un día normal se transformó cuando a las 7 se produjo el apagón.

“De repente ¡pum!, se cortó la luz”, explicó, y dijo que el suceso, combinado con la lluvia, afectó mucho sus ventas. “Encima a esa hora estaba todo nublado, y no había sol así que esto era una boca de lobo”.

En Uruguay también se emitieron avisos al respecto, luego de que Montevideo amaneció sumido en la oscuridad. Posteriormente el servicio comenzó a restablecerse en algunas zonas.

"A las 13:30 el 75% de los servicios es normal", explicó la compañía eléctrica uruguaya UTE en Twitter, que poco antes había explicado que a las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio a todo Uruguay.

El apagón fue muy mencionado en las redes sociales, donde el hashtag “SinLuz” se hacía trending topic en el Cono Sur. No faltaron los memes, como celulares conectados a una papa como forma de carga, y fotos de las ciudades en completa oscuridad.

“Es el mayor apagón de la historia; no se recuerda nada así en Uruguay”, declaró a la AP Valentina Giménez, habitante de Montevideo.

“Una de las mayores preocupaciones es que la electricidad llegue a tiempo para las 7 de la tarde”, agregó, ya que Uruguay disputa un partido de fútbol en la Copa América. “Todo el mundo está tratando de informarse pero no hay muchos datos. Lo llamativo del caso es que nadie entiende muy bien qué ha pasado, de dónde viene, y cómo se puede restablecer”.

Indicó también que hay lluvias torrenciales en el país.