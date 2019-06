TPP11: Heraldo Muñoz es citado a Comisión de RREE para relatar cómo revivió el tratado

Hoy una nueva sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se reunirá. La instancia que reúne a cinco senadores tocará un tema que desde hace seis meses genera debate: el TPP11.

Los senadores Alejandro Guillier, ex candidato presidencial por la Nueva Mayoría; Iván Moreira, militante UDI; Ricardo Lagos Weber, del PPD; Manuel José Ossandón, ex candidato en primarias presidenciales por Chile Vamos y José Miguel Insulza, del partido Socialista, no serán los únicos en la mesa esta vez. El invitado estrella será el actual presidente del PPD Heraldo Muñoz, ex canciller de Michele Bachelet, según Biobío. Hasta las 13:30 será la sesión en la sala de sesiones de Santiago.

Su labor será relatar cómo se negoció el TPP11, que tras la salida de Estados Unidos planificaba no seguir. Ahí Chile cumplió un rol fundamental y junto a Costa Rica invitó al resto de los países a renegociar.

Tras estas nuevas negociaciones y suspensiones de apartados como el de restricciones digitales, el tratado se firmó el 8 de marzo de 2018.

Rechazo al TPP11

El 22 de mayo la comisión recibió al académico de Cambridge José Gabriel Palma. En la ocasión el especialista e ideólogo del “Índice Palma” insistió en que “este no es un tratado comercial como los anteriores”.

“Es erróneo llamarlo tratado comercial porque este es un aspecto menor. Sólo un sexto de los capítulos”, señaló Palma. A su vez recordó que en el caso económico de Chile el beneficio “especialmente no es relevante”.

La opinión de Palma en el mundo académico ve su homólogo en las calles, a través de organizaciones que muestran su abierto rechazo al tratado. El TPP11 además tuvo el más alto rechazo en la cámara de diputados en la historia, con 68 votos a favor, 77 en contra y 2 abstenciones. El anterior tratado cuestionado fue el TLC con Estados Unidos, que sólo contó con 6 votos en contra.