Tenía problemas familiares: Trump anuncia retiro de la candidatura de Patrick Shanahan como jefe del Pentágono

El presidente Donald Trump informó que se retirar la candidatura de Patrick Shanahan, secretario interino de Defensa, como jefe del Pentágono, todo tras escándalos de violencia doméstica que pesan en contra de su familia.

"El Secretario de Defensa interino Patrick Shanahan, que ha hecho un trabajo maravilloso, ha decidido no seguir adelante con su proceso de confirmación para que pueda dedicar más tiempo a su familia. Doy las gracias a Pat por su excelente servicio", indicó el mandatario a través de Twitter.

La esposa del secretario interino de Defensa había sido arrestada tras darle un puñetazo en la cara, y su hijo tras darle un golpe con un bate de beisbol a su madre en otra ocasión, según The Washington Post.

En su reemplazo, el mandatario decidió nombrar a Mark Esper, actual Secretario del Ejército, en reemplazo de Shanahan "para que sea el nuevo Secretario de Defensa interino".

"Conozco a Mark, y no tengo ninguna duda de que va a hacer un trabajo fantástico", finalizó el presidente.

….I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019