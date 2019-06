Violentos asaltos e intentos de robo en plena Copa América: tres chilenas fueron atacadas en Brasil

Una periodista del diario La Cuarta sufrió un violento intento de robo en Salvador de Bahía, donde se encuentra cubriendo la participación de la selección chilena de fútbol en la Copa América Brasil 2019. Otras dos chilenas también fueron asaltadas en otro hecho.

La profesional afectada es Natalia Galaz, de la sección Deportes del diario popular, quien sufrió al ataque de un delincuente solitario mientras se dirigía a realizar su trabajo diario. Tras el intento de robo, presentó la denuncia en un cuartel policial

"Un tipo se me tira encima, me botó, yo llevaba mi mochila puesta, con todas mis cosas, mi notebook, pasaporte, dinero, trató de quitarme la mochila, no pudo, me arrastró y salió corriendo", relató la periodista a 24 Horas a la salida de la unidad policial.

Otras dos chilenas fueron asaltadas a solo metros del hotel donde se concentra la selección chilena en Salvador de Bahía, ciudad donde se ha registrado un aumento de los robos a los turistas que llegaron a ver la Copa América.