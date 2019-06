"Señora Bachelet, Maduro es Pinochet", le gritaron manifestantes venezolanos a representante de la ONU

La ex presidenta Michelle Bachelet vive hoy su último día en el marco de la visita que realiza a Venezuela como alta comisionada de derechos humanos de la ONU.

Un grupo de profesionales de la salud se manifestaron en la maternidad Concepción Palacios, de Caracas, para llamar la atención de la doctora chilena sobre la miserable situación de los recintos hospitalarios del país.

Médicos, enfermeras y paramédicos entonaron un cántico que le debe haber llegado a la diplomática que vivió el exilio durante la dictadura militar chilena."¡Señora Bachelet, Maduro es Pinochet!", corearon durante varios minutos.

"Acá no hay insumos, no hay medicamentos, no hay comida, no hay nada. Los niños están desnutridos, no sacamos nada con tener buena disposición si no hay medicamentos, estamos desesperados, ella es médico, sufrió los abusos de Pinochet y debe escuchar nuestro llamado", dijo una manifestante.