Esperaba atenta para robar en un supermercado y se escondió en el peor lugar: triturador de basura la dejó con graves heridas

Ya había robado antes en ese supermercado de Connecticut. Angela Dotolo ya se conocía de memoria la sucursal del NSA de New London y por lo mismo creyó que tenía el plan perfecto. Se escondería para que no la descubrieran, y cuando cerraran el local sería su momento de brillar.

El problema es que Dotolo escogió el peor lugar del mundo para esconderse. Y es que un triturador de basura apagado siempre corre el riesgo de prenderse. Prescisamente así sucedió, y antes de irse un trabajador de la tienda metió una caja a la máquina y esta se activó.

Así lo informó The Associated Press de Fox News y The Day. El capitán de la policía Brian Wright dijo a este último medio que Dotolo se mantiene en estado crítico. Además agregó que es demasiado pronto para definir su destino con la ley. Por ello no aseguró que la mujer fuera a enfrentar cargos criminales.

Gritos de la mujer en el supermercado

Al ingresar la caja al compactador no sólo fue la máquina la que se activó. También lo hicieron los gritos de la mujer de 41 años que quedó gravemente herida.

Inmediatamente dos empleados de NSA trataron de rescatarla. Sin embargo fue un bombero quien pudo lograr la acción. Este fue ayudado por un paramédico, quien más tarde la trasladaría al Memorial Hospital. De allí, según el reporte, fue llevada al hospital de Yale New Haven.