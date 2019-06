"Diez minutos antes del lanzamiento lo detuve": el conflicto con Irán y los motivos para frenar el ataque explicado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio el tiempo de explicar el conflicto con Irán y establecer los motivos que tuvo para frenar el ataque contra el país de Oriente Medio.

Trump dijo el viernes que Washington estaba “armado y cargado” para tomar represalias contra Teherán por el derribo de un dron estadounidense, pero canceló los ataques con misiles 10 minutos antes de su inicio porque le dijeron que morirían 150 personas.

El jefe de Estado comenzó indicando que "Obama hizo un trato desesperado y terrible con Irán: Les dio 150 mil millones de dólares más ocho mil millones en efectivo! Irán estaba en un gran problema y los rescató"

"Les dio un camino libre a las armas nucleares, y pronto, en lugar de decir gracias, Irán gritó ¡Muerte a América!", sentenció.

De acuerdo con el mandatario, Teherán está "mucho más debilitada que al comienzo de mi Presidencia, que cuando estaban causando grandes problemas en todo el Oriente Medio".

El lunes decidieron derribar un avión no tripulado estadounidense que viajaba sobre aguas internacionales, continuó Trump, y añadió que fueron "cargados para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes".

"Cuando pregunté, ¿cuántos morirán? 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del lanzamiento lo detuve, no era proporcional a derribar un dron no tripulado", sentenció.

De la misma manera añadió que "no tengo prisa, nuestras Fuerzas Armadas estás renovadas, nuevas, y listas para ir, lejos las mejores del mundo. Las sanciones están funcionando y añadimos más anoche. ¡Irán NUNCA puede tener armas nucleares, no contra Estados Unidos, y no contra el MUNDO!".

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019