Neuquén y Mar del Plata: dos destinos argentinos que los chilenos aún no descubren

Cuando los viajeros chilenos piensan en Argentina como destino, su capital Buenos Aires es lo más cotizado. Es el segundo destino con más frecuencia de personas volando, tras Lima. Pero desde el otro lado de la cordillera están empeñados en que conozcamos otras partes del país vecino.

Y dos de las opciones que ofrecen son la provincia de Neuquén y la ciudad de Mar de Plata. La primera, ubicada al noroeste de la región patagónica argentina y vecina de las regiones del Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en Chile, cuenta con tres centros de esquí cada uno con sus características y atractivos propios y diferentes entre sí, y todos ellos cuentan con una importante infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios.

“El turismo chileno es para la provincia del Neuquén el de mayor incidencia en total de turistas extranjeros que llegan cada año a nuestra provincia, por lo que es un mercado que nos interesa mucho seguir desarrollando principalmente por su cercanía”, subraya Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de la provincia del Neuquén.

En tanto, Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires, es descubrir una ciudad privilegiada. Dejarse llevar por el encanto de los barrios como Los Troncos, Playa Grande o La Perla, con sus espléndidas residencias de principios de siglo pasado. El impactante hábitat de los lobos marinos y su puerto con la tradicional banquina de los pescadores, son citas obligadas. Otro gran paseo para realizar es su circuito serrano y visitar la Laguna y Sierra de los Padres, donde se puede disfrutar en familia de paisajes serranos, realizar deportes de aventura o comprar productos regionales.

Gabriela Magnoler, presidenta del Ente Municipal de Turismo de la ciudad, destaca que esta “no es solo un destino de verano, ya que durante todo el año se puede disfrutar su costa, deleitarse con su excelente gastronomía, embarcarse en una excursión de pesca, visitar el delfinario, realizar deportes de aventura y acuáticos, recorrer sus museos y patrimonio arquitectónico, divertirse durante la noche en sus bares, pubs y restaurantes, probar suerte en el Casino Central y disfrutar de una diversa y prestigiosa oferta de espectáculos”.

Dónde alojarse y cómo llegar

Buenos Aires, Mendoza y Bariloche son tres destinos preferidos por los chilenos “y tiene que ver con las buenas tarifas, la amplia oferta y también puede influir el hecho de que existan vuelos directos”, sostiene Dirk Zandee, country manager región andina de Despegar.com

Precisamente esto último es un detalle no menor a la hora de llegar, subraya el ejecutivo. “Hasta el momento no existen vuelos directos y, por lo general, se debe hacer escala en Buenos Aires”, pero igualmente afirma que “esto no es un impedimento, ya que existe múltiples opciones con horarios y vuelos para llegar a los destinos”.

Respecto al alojamiento y precios, Zandee cuenta que en el caso de Neuquén, por cerca de $230 mil se puede encontrar un paquete con pasaje por cuatro noches, con desayuno incluido, en un hotel tres estrellas.

“A esta misma zona, los vuelos son con escalas en Buenos Aires y pueden costar desde $96.849 dependiendo de la fecha”, añade.

En el caso de Mar del Plata, por cerca de $197 mil puedes encontrar un paquete con pasaje por cuatro noches, con desayuno incluido, en un hotel dos estrellas. “A diferencia de Neuquén, los vuelos pueden ser alrededor de $30 mil más caros, pero los paquetes son más baratos porque hay mayor oferta de alojamiento”, aclara Zandee.