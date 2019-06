Donald Trump desmintió denuncia de violación realizada por periodista de modas

El New York Magazine publicó un adelanto de un libro de la escritora y periodista Elizabeth Jean Carroll, que saldrá a la venta el próximo mes, y en algunas de sus páginas ella denuncia que el presidente de EEUU la violó en el probador de una tienda hace más de 20 años.

Ante esa fuerte denuncia, Donal Trump se defendió y muy enojado aseguró que “ni siquiera la conoce”, y teorizó que el Partido Demócrata está detrás de la denuncia debido a las próximas presidenciales donde buscará la reelección.

Trump a través de un comunicado destacó que no hay ninguna prueba de la supuesta violación, y recalcó que a pesar de que Carroll afirma que se encontraron hace 23 años en las tiendas Bergdorf Goodman, nunca la ha visto en su vida.

"Está intentando vender un nuevo libro, y eso debería dejar clara su motivación. Debería venderse en la sección de ficción”, dijo Trump.

"Señora Carroll y New York Magazine: ¿No hay fotos? ¿No hay vigilancia? ¿No hay video? ¿No hay informes? ¿No había ningún empleado de la tienda cerca? Me gustaría dar las gracias a Bergdorf Goodman por haber confirmado que no tienen grabación de video de ese supuesto incidente, porque nunca ocurrió”, aseveró.

Lencería

En su libro la periodista, que ahora tiene 75 años, cuenta que el ataque ocurrió en 1995 o 96, cuando Trump era un importante empresario inmobiliario y ella una conocida periodista de modas de la revista Elle y conductora de televisión.

La señora escribió que por casualidad se encontró con Trump en la tienda de la Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York, mientras ambos estaban de compras. Se pusieron a conversar y Trump le habría pedido que lo ayudara escoger el regalo para una mujer.

Según Carroll, el ahora presidente pensó en una cartera o un sombrero, pero luego se inclinó por lencería y ella lo acompañó por una escalera mecánica hasta los calzones más elegantes del negocio, donde no habría habido ningún empleado cerca.

Elizabeth Jean Carroll. / Twitter

La escritora cuenta que pensó que sería divertido ver como Trump escogía ropa interior y por eso lo acompañó, pero las intenciones del empresario habrían sido otras.

"En el instante en que la puerta del probador se cerró él se abalanzó sobre mí, me aplastó contra la pared y me pegó en la cabeza muy fuerte y puso su boca contra mis labios", acusa Carroll.

La denuncia dice que Trump la inmovilizó, le bajó los calzones, abrió el cierre de su pantalón y la penetró durante a lo más tres minutos, hasta que ella pudo escapar.