Masiva convocatoria tuvo la marcha del orgullo que conmemoró 28 años del movimiento LGBTI en Chile

Con énfasis en los 50 años del nacimiento del Día Orgullo en el mundo, fecha que coincide con el aniversario número 28 del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), hoy por 19 año consecutivo dicho colectivo organizó en Santiago la Marcha del Orgullo, en este oportunidad de manera conjunta con la Fundación Iguales. Similar manifestación organizó hoy también el Movilh en Concepción.

Las miles de personas que se plegaron a la convocatoria en Plaza Italia -portando carteles y banderas con las que demandaban igualdad de derechos- se desplazan ahora por la Alameda y terminarán con un evento político-cultural en Plaza Los Héroes, donde se rendirá un homenaje a las víctimas de la homo/transfobia, a los 28 años del movimiento LGBTI en Chile y a la banda Queen.

Test gratuitos de VIH

Tras los discursos de los organizadores, de autoridades y la aplicación de más de mil test gratuitos de VIH en Plaza Italia, el Movilh cifró en “100 mil asistentes Estamos felices por esta gran convocataria. Somos más quien creemos en la igualdad”

En la ocasión, el Movilh llamó a cesar con la violencia que afecta a las personas lesbianas, gays, bi, trans e intesex (LGBTI), la cual incrementó un 44% en el último año, de acuerdo al XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Genero.“Las golpizas y ataques aumentaron un alarmante 1500% y los asesinatos un 50%. Los atropellos son extremos. Sabemos de 44 víctimas fatales, desde el 2002, fecha cuando comenzamos a elaborar nuestro informe de DDHH”, sostuvo el dirigente histórico del Movilh Rolando Jiménez

“Por todo exigimos una institucionalidad antidiscriminatoria y una reforma a la Ley Zamudio, en tanto esta ley de nada ha servido desde el punto de vista punitivo y no indemniza a las víctimas”, añadió. En tanto la vocera del Movilh. Daniela Andrade, apuntó que “a esta vulnerabilidad se suma la desigualdad legal que afecta principalmente a las familias homoparentales. El Congreso Nacional ha sido puro discurso, pues pese a que el matrimonio igualitario y la adopción cuentan con respaldo mayoritario, eso no se ha traducido en votaciones. La clase política ha sido indiferente frente a esta realidad y no cumple compromisos internacionales, ni promesas”.

Las demandas del movimiento

En tal sentido, el presidente de la Fundación Iguales, Juan Enriqe Pi agregó que "es urgente que el Senado ponga en tabla el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que tiene mayoría en ambas Cámaras y mayoría en la ciudadanía. Las familias de Chile no pueden seguir esperando".

Recordemos que luego de que el Movilh demandara internacionalmente al Estado, Chile se comprometió ante la Comisión Interamericana de DDHH /INDH) a aprobar el matrimonio y la adopción homoparental, lo cual aún no ocurre.

Junto a las demandas expuestas, hoy con la Marcha se conmemoran los 50 años de los disturbios en el bar Stonewall Inn de Nueva York, donde el 28 de junio de 1969 los LGBTI se enfrentaron a la homofobia policial, dando origen al concepto del Orgullo por luchar por la dignidad y la no discriminación. En Chile, la conmemoración es doble pues el Orgullo surgió con la fundación en 1991 del Movilh, que este 28 de junio del 2019 cumplirá 28 años.

Listado de víctimas fatales de la homofobia y la transfobia

Fuente: XVII Informe Anual de DDHH de la Diversidad sexual y de Género (Movilh)