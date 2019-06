"Renuncia, renuncia": increpan a ministra Cubillos por paro de profesores mientras visitaba el Cementerio General

Mientras se encontraba en el Cementerio General, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue increpada por una mujer quien le cuestionó su actuar frente al paro de profesores que ya se extiende por cuatro semanas.

"Con quién me encuentro en el cementerio. Quien nos ha anulado todo este tiempo, quien no le importa la educación pública, quien no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados", se escucha en el registro que se viralizó en las redes sociales.

"Aquí está la Cubillos, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa Cubillos, a la que le quedó grande el poncho", agrega la mujer.

"La que no sabe responder a los docentes. La incompetente. Renuncia, Cubillos. Renuncia", concluye.

Profesora interpela a ministra Cubillos en pleno Cementerio General #ParoDocente pic.twitter.com/zx5OBt2AO4 — @saezps (@saezps) June 23, 2019

Reacciones encontradas

El emplazamiento generó reacciones encontradas en las redes sociales. Muchos destacaron la funa, aunque hubo cuestionamientos e incluso fue calificado como una falta de respeto, por el lugar y momento en que se realizó.

Bien merecido se lo tiene la ministra Cubillos #ParoDocente pic.twitter.com/8YRa4qmDnI — Chico hiperactivo (@asbelhiper) June 23, 2019

Valiente profesora increpa a ministra de educación, ambas se encontraban de visita en el cementerio general, al parecer Cubillos venía de pedir consejo a Jaime cabeceador Guzman pic.twitter.com/FVLjVVkhY9 — neis encina (@neis_netty) June 23, 2019

Si tan mal les parece lo de Cubillos en el cementerio, céntrense en el hecho aislado, insten a la vieja a querellarse o la hueá que sea, pero no lo usen de excusa para criticar una movilización completa. — Andrés Quilodrán (@_oxfist) June 23, 2019

Me va a perdonar el tribunal de la Santa Inquisición Tuitera, pero la funa a Marcela Cubillos, en el cementerio, me pareció fuera de lugar y agresiva. Y Cubillos no me agrada para nada. Creo que para lo único que va a servir, es para atacar al movimiento. Lamentable. — Elisa Forever (@Nellatronic) June 23, 2019