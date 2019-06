Ministra Cubillos cede y llama a un cara a cara con Mario Aguilar: "Ahora veremos si hay voluntad real de terminar el paro del Colegio de Profesores"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, confirmó que sostendrá mañana -a primera hora- una reunión con la directiva del Colegio de Profesores a fin de poner fin al paro docente, indicando además que el gremio la ha utilizado para "no volver a clases".

"No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro", escribió en su cuenta oficial de Twitter la secretaria de Estado.

Cubillos, quien además hizo un punto de prensa en el ministerio, comentó que la prolongación del paro es por razones políticas.

“Lo que hemos visto en los últimos días es una extensión de esta paralización por razones políticas en que simplemente se ha intentado usarme a mí como excusa para no volver a trabajar”, indicó la ministra, quien confirmó que llamó al presidente de los profesores, Mario Aguilar.

La secretaria de Estado fue clara en indicar que los responsables de terminar el paro es el Colegio de Profesores.

“Ahora veremos si por parte del Colegio de Profesores hay voluntad real de terminar con este paro que tanto daño ha traído a niños más vulnerables de la educación pública y que ellos políticamente lo han extendido durante las últimas semanas de manera completamente incomprensible”, subrayó Marcela Cubillos.