Pánico en República Dominicana ante posible merma de turistas norteamericanos

Pánico hay en la industria turística dominicana, y en el país en general, por el escándalo internacional que ha causado la muerte en lujosos hoteles de diez turistas norteamericanos en los últimos meses. La prensa primero lo atribuyó a razones"misteriosas", a pesar de las explicaciones que han dado las autoridades de la isla.

El ministro de Turismo, Fernando Javier García, declaró que las autoridades de su país no tienen algo que esconder en relación a los fallecimientos.“No hay ningún misterio de ningún tipo con respecto a ninguna de estas muertes”.

De las diez personas de EEUU que han muerto, cinco lo hicieron por problemas al corazón,tres personas fallecieron por crisis respiratorias y un hombre habría muerto luego de tomarse el whisky del frigobar.

El ministro fue claro en afirmar que el número de muertos es normal, e incluso bajo, para una población de dos millones de turistas de EEUU que visitan el país cada año, lo que representa un 30% del turismo que dan trabajo a más de 300 mil personas.

"En República Dominicano no ha muerto una cantidad exagerada de turistas, como muchos medios han catalogado de 'avalancha de muertes', no se corresponde con la realidad que está viviendo hoy el país. La muerte misteriosa es un calificativo que se le aplica a aquellos países donde las personas mueren, pero nadie sabe por qué fallecen, y en el caso que nos ocupa todas las personas que han fallecido ya tienen el reporte de las autopsias que dice de manera particular cuál es la razón de la muerte", agregó el ministro.

El FBI norteamericano se sumó a las investigaciones, y trascendió que las muertes podrían estar relacionadas con el consumo de alcohol adulterado. Pero no es la única línea de investigación, porque también se está controlando la calidad del agua, las instalaciones de las piscinas, y los sistemas de ventilación en los hoteles.

República Dominicana es uno de los países del continente en que la tasa de ingesta de alcohol adulterado, o ilegal, es más alta, según la empresa de investigación de mercados 'Euromonitor International'. Informó que el 15% del alcohol que se consume es ilegal.

Hasta ahora la mala fama no ha mermado el turismo. Entre enero y mayo de lo que va del año 2 millones 988.155 visitantes han llegado al país, es decir 134.157 viajeros más con respecto a igual período del 2018, lo que representa en un incremento de un 4.7%, según el informe del flujo turístico del Banco Central dominicano.