Eduardo Vargas quiere romper su "mufa colombiana" en el partido más esperado de los cuartos de la Copa América

Brasil vs. Paraguay. Venezuela vs. Argentina. Uruguay vs. Perú. Chile vs. Colombia. Son los cuatros partidos de los cuartos de final de la Copa América, donde el duelo más atractivo es el choque entre chilenos y colombianos, por lo pareja de sus fuerzas.

Ante los cafeteros uno de los hombres clave en la Roja es Eduardo Vargas, segundo goleador histórico de la Selección, tras Alexis Sánchez, quien no ha tenido suerte jugando frente a los caribeños.

Esto porque en los cuatro partidos en lo que Turboman se enfrentó a Colombia, jamás pudo convertir. Al otro equipo que tampoco ha podido anotarle es Argentina.

El primer partido que el ex Universidad de Chile jugó ante los tricolores fue el 11 de octubre de 2013, en Barranquilla, cuando empataron 3-3, punto que le dio el acceso a Colombia a Brasil 2014.

Luego jugó en la paridad 1-1 del 12 de noviembre de 2015 en el Nacional, camino a Rusia 2018. Posteriormente vio como Charles Aránguiz y José Pedro Fuenzalida le anotaron en el 2-0 de las semifinales de la Copa América Centenario.

Finalmente jugó los 90 minutos en el empate 0-0 del 10 de noviembre de 2016, en las fatídicas Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Eduardo Vargas y compañía quiere hacer historia, porque sueñan con jugar una nueva semifinal en la Copa América.

