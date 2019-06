Campaña por la igualdad de las mujeres ganó importante premio internacional

Las mujeres suelen posar ante la cámara para campañas publicitarias no se parecen a las personas con las que interactuamos día a día. Más allá de un tema de talla y peso, hay cicatrices, marcas de nacimiento, estilo, peinados y otras diferencias. Lo que no es "perfecto", según lo erróneamente establecido como tal, generalmente no aparece en las revistas de papel couché o en las gigantografías de nuestras calles. El año pasado, un estudio de Adimark determinó que un 94% de las mujeres chilenas no se sentían identificadas con lo que proponen las campañas orientadas a ellas.

Además, dicho sondeo estableció que "prácticamente el 100% señala haber sentido presión para que la mujer se ajuste a un determinado ideal de belleza". Pero esta realidad, no solo afecta a las mujeres chilenas. Durante el lanzamiento en Chile de la campaña #Muéstranos, de Dove con Girlgaze y Getty Images, se presentó un estudio internacional. Señalaba que a nivel mundial un 70% de las mujeres dicen que todavía no se sienten representadas por las imágenes que ven todos los días en los medios y la publicidad.

Gentileza / Getty Images / #Muéstranos

5.000 fotos de mujeres diferentes

La iniciativa #Muéstranos contempla un banco de imágenes con más de 5 mil fotos de mujeres de todo el mundo, que han sido retratadas de manera auténtica y sin distorsión digital.

La galería intenta representar la más amplia diversidad de mujeres, dejando de lado estereotipos de belleza y roles, que muchas veces se transforman en presión para el género. El banco de imágenes está disponible para todos aquellos medios y agencias que están suscritos a Getty. Y por su aporte, a las comunicaciones, fue galardonado.

Categoría "Glass"

El proyecto #Muéstranos ganó un premio en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, en la categoría "Glass". Esta categoría comenzó a premiarse desde el 2015. Destaca aquellas campañas que rompen con los prejuicios y estereotipos de género, entregándoles un "León de Plata".

El 70% de las mujeres a nivel mundial cree que las imágenes de los medios y la publicidad no las representan. Más bien, estas formas de representación femenina se han transformado en presiones sociales y psicológicas por la apariencia y problemas de autoestima, también en niñas; que terminan afectando sus posibilidades de desarrollo.

A continuación, te dejamos un video de la campaña: