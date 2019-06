Normalizando el vello púbico femenino: marca de máquinas para afeitar insta a romper estereotipos en la playa

La marca de máquinas de afeitar estadounidense Billie volvió a romper estereotipos y lanzó un nuevo comercial con el que busca normalizar el vello púbico femenino en la piscina o la playa.

Bajo la campaña "Red, White, And You Do You", la marca decidió mostrar a una serie de modelos de diferentes etnias y tallas con y sin vello en las axilas y en las ingles utilizando trajes de baño, algo que ninguna otra marca se había atrevido a hacer, instando a la libertad que tiene la mujer de elegir.

De acuerdo con el medio español El País, para el comercial Billie buscó a mujeres a través de Instagram que lucieran el vello de su cuerpo sin complejos.

"Lo que hagas con tu pelo depende de ti: déjalo crecer, deshazte de él o peínalo. Es tu pelo, después de todo", es el lema que la marca lleva como bandera de lucha. "Si quieres depilarte, aquí estamos", agregan.

Hace un año la marca rompió los estereotipos e hizo ruido con el primer comercial que mostraba a mujeres con vello, tanto en las piernas como en las axilas, estómago e, incluso, en los dedos de los pies.

“Durante los últimos 100 años, las marcas de maquinillas de afeitar para mujeres no han reconocido el vello corporal femenino. Los comerciales muestran a las mujeres 'afeitadas', con piernas perfectamente lisas. Extraño, ¿eh? Pero todos llevamos pelos cortos, largos o algo intermedio", alega la compañía en su sitio web.