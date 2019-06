A empujones: las imágenes del round de nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca con los guardias de Kim Jong-un

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se habría enfrentado con los guardias de Kim Jong-un durante la visita del presidente Donald Trump a Corea del Norte, según los medios que acudieron al viaje.

Luego de que el mandatario norteamericano cruzara al lado norcoreano, procedieron a ingresar a la Casa de la Libertad donde los guardias norcoreanos habrían empujado a los reporteros impidiendo su ingreso al lugar del encuentro.

Ahí es cuando entra en escena Grisham diciendo“¡Vete, vete!” y empujando fuertemente a los guardias de Kim con el fin de hacer espacio para que ingresara la prensa que acompañaba a la comisión de la Casa Blanca.

De acuerdo con Washington Post, las autoridades de Corea del Norte les habían dicho que no se les permitiría entrar, pero más tarde un funcionario estadounidense autorizó el paso.

"La nueva secretaria de prensa de WH, Stephanie Grisham, se peleó con los norcoreanos para que los miembros del grupo de prensa de WH se posicionaran para cubrir a Trump y Kim, me dicen. Grisham estaba un poco magullada. La fuente lo llamó "una pelea sin cuartel"", señaló en su cuenta de Twitter el periodista de CNN Jim Acosta.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”

"Grisham se lanzó para asegurarse de que la cámara de televisión estadounidense entrara en la Casa de la Libertad, y llegó a golpes en el cuerpo", indicó la periodista de Bloomberg Jennifer Jacobs.

To add to madcap day at DMZ, the North Korean security was a little overzealous, at times trying to block US reporters’ view.

New WH press secretary Stephanie Grisham threw herself into it to make sure the US TV camera got into House of Freedom, and it came to body blows. pic.twitter.com/LYWhbJFkF5

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 30, 2019