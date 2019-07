¿Va en auto a ver el eclipse? Mire dónde encontrar la bencina más barata en Atacama y Coquimbo

No pocas personas llegaron y van viajando hacia las regiones de Atacama y Coquimbo para vivir in situ el espectáculo del eclipse solar, que en parte de esta zona del país será total. Y muchos llegaron en auto, por lo que tener controlado el ítem combustible es un detalle no menor.

Ante esto, la Comisión Nacional de Energía recordó que se puede cotizar los precios de los combustibles más económicos en las plataformas de información www.bencinaenlinea.cl o la aplicación móvil gratuita Bencina en Línea, creadas por la CNE.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, señaló que en ambas plataformas los chilenos podrán cotizar y comparar los precios a público de los principales combustibles (gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, parafina, petróleo diésel, además de GLP vehicular y GNC); ver los precios mínimos y máximos por región, por comuna y por local de venta, tanto ubicadas en las grandes carreteras como en las ciudades del país.

“Puede ordenarlas de menor a mayor precio; puede saber el lugar geográfico exacto de ubicación, la dirección en donde se encuentra cada estación y con esto tendrá toda la información necesaria para programar su viaje”, agregó.

En el sistema, actualizan sus precios más de 1.700 estaciones de servicio de todas las marcas o distribuidoras de combustibles del país, que están obligadas a participar del sistema y deben mantener actualizados sus precios en el sitio.

Al sistema de información en línea de precios de combustibles en estaciones de servicio del país se puede acceder a través de cualquier dispositivo que permita navegar en internet (tablets, teléfonos inteligentes, entre otros).

Solo como dato, señalar que en Chile, el consumo de gasolinas en Chile se concentra en gasolina 93 octanos (51%), gasolina 95 octanos (32%), gasolina 97 octanos (17%).

Revisa el detalle de los precios de los combustibles en Atacama y Coquimbo acá: