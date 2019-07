Cirujanos extranjeros que aprobaron Eunacom no requieren otra prueba determinó Corte de Apelaciones de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de dictamen de la Contraloría General de la República que exige una prueba de revalidación a médicos extranjeros que aprobaron el examen único nacional de conocimientos en medicina (Eunacom).

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del ente contralor al establecer un nuevo requisito para que los médicos cirujanos titulados en el extranjero que aprobaron el Eunacom, puedan ejercer en Chile, tanto en el sistema de salud pública como privada.

Cabe mencionar que el recurso de protección va en relación a los médicos provenientes de países sin convenio internacional bilateral de reconocimiento de título.

"Que, la consagración de esta igualdad legal, no significa que la legislación no pueda dictar normas de excepción que, no obstante de alterar la regla fijada para una situación determinada, no transgrede el principio de la igualdad ante la ley, si esta legislación diferente está llamada a que estas disposiciones de excepción, sean aplicables a todos aquellos que se encuentren en condiciones similares, sea frente al derecho público como al derecho privado", sostiene el fallo.

La resolución puntualiza que el dictamen de Contraloríaa infringe la garantía constitucional del Nº 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que al aprobar el Eunacom están en la misma condición de los egresados de las universidades chilenas.

"(…) Son tratados por la autoridad contralora en desigualdad de condiciones respecto del derecho a ejercer en el sector privado, por el solo hecho de pertenecer a un grupo diferente y determinado de médicos cirujanos con títulos profesionales extranjeros que los revalidaron, al aprobar el examen Eunacom", dice la resolución judicial.

La determinación de los jueces concluye que "los médicos cirujanos con títulos obtenidos en el extranjero que han aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina, Eunacom, han revalidado en Chile dichos títulos profesionales y éstos los habilitan sin otro requisito para ejercer la profesión de médico cirujano, tanto en el sistema de salud pública y privada del país", cierra el fallo judicial.