"Él iba a pelear hasta el final, por eso es muy sorpresivo que se haya suicidado": abogado revela última conversación con juez Marcelo Albornoz

Impacto causó la muerte del juez Marcelo Albornoz el miércoles, el cual era investigado junto a otros tres magistrados por irregularidades al interior dela Corte de Apelaciones de Rancagua.

Tras darse a conocer el hecho, el fiscal regional (s) Javier von Bischoffshausen confirmó que la causa de muerte fue un suicidio, siendo utilizada un arma de fuego, automática de 9 milímetros, la cual se encontraba debidamente inscrita.

Ante lo ocurrido el abogado Gonzalo Linazasoro, quien tomó su caso gratis o pro bono, reveló a El Mercurio la última conversación que sostuvo con Albornoz, asegurando que el juez "iba a pelear hasta el final" por su inocencia.

"Lo llamé para contarle que nos había ido mal en términos de que no habían hecho ninguna distinción los ministros de la Corte Suprema y que lo habían suspendido y abierto un cuaderno de remoción", indicó al matutino.

"Quedó anonadado, sorprendido con una resolución tan contraria a derecho según nuestra opinión. Estábamos tan sorprendidos que decidimos darnos unos días para procesar lo ocurrido y conversar ayer u hoy (miércoles)", manifestó.

Sobre el proceso de investigación, señaló que "faltaba su informe. Pero son pasos que no deberían haber cambiado el resultado, porque todo lo que se había dicho y que había conocido la Corte Suprema, ya se había visto en el proceso administrativo que llevaba la ministra Rosa María Maggi".

"Estábamos convencidos que la ministra Maggi no iba a formular cargos en su contra y también, que no iba a salir fallo en contra. Me dijo: ‘Si nos llega a ir mal, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él iba a pelear hasta el final, por eso es muy sorpresivo que se haya suicidado", manifestó.

"Removerlo era cortarle la vida"

Sobre la carrera de Albornoz, el abogado relató que "entró en tercero o cuarto de la universidad a trabajar en el Primer Juzgado Civil de Santiago (…), no había hecho otra cosa que trabajar en el Poder Judicial. Removerlo era cortarle la vida y terminar con lo único que había hecho desde siempre".

"No me imagino lo que podría haber hecho Marcelo fuera del Poder Judicial, si esa había sido su vida. No lo dije previendo una situación de suicidio, sino que le estaban acabando la vida laboral", indicó.

Sobre qué hacía el juez con su tiempo libre tras la suspensión, Linazasoro contó que "estaba dedicado a plantar limones, a andar a caballo en casa de amigos. Hacía múltiples cosas".

Por último, sobre los pasos que viene precisó que Albornoz "tendrá que ser sobreseído. Respecto de lo otro, mi relación profesional terminó, ya no puedo asumir ninguna representación y defensa porque ya está muerto".