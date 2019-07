Multitudinarias marchas marcaron el Día de la independencia en Venezuela: Juan Guaidó pidió mantener la presión sobre Nicolás Maduro

Este 5 de julio los venezolanos salieron nuevamente a las calles. Esta vez, a pedido del líder de la Asamblea Nacional (AN) y reconocido por decenas de países como el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Día de la Independencia en Venezuela / Agencia UNO

Dicha manifestación se realizó con el fin de retomar “con más fuerza” las calles del país. En el marco de la celebración de los 208 años de la firma del Acta de Independencia.

“Venezuela responde con fuerza y repudia la tortura. A 208 años de la firma del Acta de Independencia digamos: estamos decididos y determinados a ser libres. Nadie puede vencer a quien no se rinde; los venezolanos no tenemos miedo. Hoy los venezolanos, ciudadanos libres, salieron a las calles a decir: no más torturas; cese de la usurpación”, afirmó el dirigente de Voluntad Popular.

Guaidó marchó junto a ciudadanos, estudiantes-algunos con vendas rojas en los ojos en rechazo a las acciones de la policía de Táchira quienes vaciaron 52 perdigones en el rostro de un joven de 16 años, dejándolo diego- y diputados del Parlamento, desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hacia la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde han denunciado ocurren los casos más graves de torturas, hacia el este de la ciudad capital.

Asumiremos la responsabilidad de todas las acciones que debamos liderar para ponerle fin a la dictadura, atenderemos las críticas y seguiremos en las calles agitando a toda Venezuela. Atentos a las próximas convocatorias. Seguimos, más fuertes y determinados hasta lograrlo. pic.twitter.com/9MIuRl7fxq — Juan Guaidó (@jguaido) July 5, 2019

Sin embargo, no pudieron llegar al punto final. El paso les fue impedido por un piquete de la Guardia Nacional, quienes hicieron usos de los denominados "murciélagos" para bloquear completamente la calle.

Celebramos por todo lo alto un nuevo aniversario de nuestra Independencia, demostrando toda la capacidad del Poder Militar del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana, unidos en defensa de la paz y la integridad territorial de la Patria. pic.twitter.com/5azHdFXtWi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 5, 2019

89 manifestaciones marcaron el Día de la independencia en Venezuela

Según periodista locales, se registraron 89 marchas en todo el territorio nacional. Tales manifestaciones habrían respondido al llamado de la dirigencia política de continuar movilizados, pues “el pueblo venezolano está decidido y determinado a ser libre”.

Durante el recorrido, Guaidó se subió en el pedestal donde se encuentra el monumento de Francisco de Miranda; desde allí se dirigió con un megáfono a los asistentes, a quienes les pidió seguir luchando juntos para “no permitir que se roben el país”.

Asimismo, agradeció a los países del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el respaldo que dieron al Informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela.

Informe sobre Venezuela de Bachelet abre la puerta a una denuncia ante la Corte Penal Internacional Sebastián Piñera pidió que la ONU lo entregue a ese organismo de justicia.

“La ONU lo dijo: Venezuela vive una dictadura. El que se tome una foto con ese señor (en alusión a Nicolás Maduro) está apoyando a un dictador, señores de los países del mundo”.

La ONU lo ha dicho claramente: Venezuela vive una dictadura. Mientras el régimen se arrincona y se queda solo, debemos mantenernos firmes y unidos hasta ganar. #VzlaExigeIndependencia pic.twitter.com/x3IlSUiheZ — Juan Guaidó (@jguaido) July 5, 2019

Sobre las conversaciones en Oslo, advirtió que “no tenemos miedo a Noruega siempre y cuando se aproxime al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, apuntó antes de estar cercano a la sede de la DGCIM.

Dijo que desde la presidencia encargada que dirige irán a “cualquier espacio para enfrentar a la dictadura”.

Día de la Independencia en Venezuela / Agencia UNO

“¿Ustedes creen que somos pendejos?, ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ir a un sitio o escenario para que la dictadura gane espacio?, no señor”.

Pidió confianza a los venezolanos en la ruta de la transición emprendida hace cinco meses; así como también les demandó “firmeza y unidad” en torno a las acciones convocadas y ejecutadas.

Finalmente, adelantó que en los próximos días se estarán anunciando y convocando nuevas acciones enmarcadas en la Operación Libertad.