Meghan Markle hace historia y rompe récord que ni Kate Middleton ni la reina Isabel lograron

View this post on Instagram

#NEW | Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in London {March 11, 2019} 🕊👸🏻🇬🇧 — Служба в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне {11 марта, 2019} 🕊👸🏻🇬🇧 — #meghanmarkle #princeharry #katemiddleton #princewilliam #меганмаркл #принцгарри #кейтмиддлтон #принцуильям