PS reelige a Álvaro Elizalde como presidente: disidencia abandona Cómite Central

Este sábado el Comité Central del Partido Socialista decidió, con 78 votos de los 103 miembros, reelegir en su puesto al actual presidente de la colectividad, el senador Álvaro Elizalde.

El ex ministro contaba con una amplia mayoría de los 110 miembros de la instancia y, de acuerdo a los cómputos de la elección -realizada el pasado 26 de mayo-, su lista logró más de dos tercios de los votos. Sin embargo, hasta último minuto la tensión se instaló debido a la controversia con la lista rival, encabezada por la diputada Maya Fernández, debido a que ésta solicitaba al actual timonel que hiciera un gesto y dejara su puesto.

Según informó La Tercera, al inicio de la reunión, el ex ministro Germán Correa, integrante de la lista de Maya Fernández, presentó una moción apuntando a una mesa unitaria. Sin embargo, ésta finalmente no se votó y la disidencia optó por retirarse de la sala y marginarse de la directiva.

La razón detrás de los cuestionamientos era las denuncias de irregularidades en el padrón de los comicios, que apuntaban en especial a una comuna: San Ramón, considerado un reducto de los hermanos Aguilera, Miguel Ángel y Mónica. Aunque el primero -quien es alcalde de la comuna- renunció al PS en 2017 en medio de acusaciones que incluso lo vinculaban con narcotraficantes, su hermana compitió en la elección como parte de la lista de Elizalde y obtuvo un amplio respaldo en su territorio.

Una de las propuestas de la disidencia era que Isabel Allende asumiera el liderazgo del partido, algo que la senadora rechazó enfáticamente.

“Mal podría aceptar algo así de ninguna manera, NO puedo entender que si uno acepta competir, después diga yo sólo me integro si me dan esto o no acepto a este otro, si son minoría”, expresó Allende.

Esa situación, más la demora en el conteo de los votos, desató una fuerte polémica interna, con denuncias y críticas cruzadas que se han mantenido durante el último mes y medio.