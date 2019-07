Los impactantes videos tras explosión en centro comercial de Florida: policía confirma "numerosos heridos"

Policías y bomberos investigaban una explosión en un centro comercial de Florida que dejó a varias personas heridas.

La explosión fue el sábado en la mañana en un centro comercial en Plantation, al occidente del Fort Lauderdale en el condado Broward.

El estallido arrojó grandes trozos de escombros a unos 91 metros por la calle.

Los departamentos de policía y bomberos tuitearon que la calle estaba cerrada al tránsito. El departamento de bomberos dijo que fue una explosión de gas que dejó “numerosos heridos".

Tras la explosión, usuarios de redes sociales han compartido diversos registros de lo ocurrido en Florida.

RIGHT NOW: @WPLGLocal10 is LIVE on the air right now with the latest on the explosion at The Fountains shopping center in Plantation. pic.twitter.com/74SGs96w8R

— Liane Morejon WPLG (@LianeWPLG) July 6, 2019