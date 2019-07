Intendencia Metropolitana ratifica demanda contra presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, confirmó este lunes la denuncia en contra del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, tras haber compartido en su cuenta de Instagram una amenaza de muerte en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Rubilar manifestó que Pérez tiene que dar explicaciones por su actuar, agregando que llegó el momento de no permitir más impunidad.

"Hoy día él tiene que dar explicaciones, es él el que se equivocó; es él el que publicó una amenaza de muerte en su propia red social, pudiendo no hacerlo. (…) Yo quiero ser clara y categórica, basta ya de la impunidad, aquí los estudiantes creen que pueden hacer y deshacer", dijo la intendenta.

Rubilar manifestó que un grupo de estudiantes cree que el Instituto Nacional lo pueden manejar ellos, situación que no es así, declaró la intendenta.

"No son dueños de sus colegio, no son dueños de la comunidad escolar. La comunidad escolar es mucho más grande que ellos. Son muchos alumnos que quieren estudiar, que respetan; son padres y apoderados que quieren que sus hijos estudien tranquilamente", comentó la autoridad regional.

La intendenta manifestó que ellos han ofrecido diálogo constante y que el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional no ha asistido a varias reuniones.

"Nosotros hemos ofrecido diálogo. No vino a la reunión a esta intendencia, no vino…y no se sentó a conversar con nosotros", detalló Karla Rubilar, quien recalcó que se ofreció un sinnúmero de acciones para reforzar el tema de la convivencia escolar para culminar con los hechos de violencia.