Proyecto busca marcar la asistencia de los alcaldes en los concejos

El 2018 el alcalde Rodolfo Carter faltó 3 meses al concejo municipal, lo que generó el malestar de los concejales y una dura crítica desde la opinión pública. Así mismo otros ediles han sido criticados por no asistir en medio de polémicas. ¿Cuál es la sanción? Ninguna. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades solo se refiere a la inasistencia de concejales a las sesiones del concejo, pero no al alcalde.

Por este motivo, la diputada Carolina Marzán junto a la bancada PPD, presentaron un proyecto que modifica dicha ley para establecer como causal de cesación del cargo de alcalde, su inasistencia injustificada del Concejo Municipal. "Hoy día la legislación establece como causal de cesación en el cargo de concejal, la inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones ordinarias que se citen en un año", explicó la parlamentaria.

"Sin embargo, esta legislación no alcanza a los alcaldes y muchos de ellos no asisten a los Concejos y no los presiden, sino que dejan esta responsabilidad en manos de la primera o segunda mayoría", indicó.

Los otros cargos si son sancionados

Y son los únicos "libres". Por ejemplo, los parlamentarios reciben multas a su dieta parlamentaria si no asisten a sesiones, al igual que los Core en caso de faltar a los consejos regionales.

¿Por qué los alcaldes no asisten? Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, señaló que una de las razones sería "votar las criticas de los concejales".

"Ellos están llamados por ley a fiscalizar el desempeño de los alcaldes. Muchas veces por irregularidades o polémicas, éstos se aprovechan de que no tienen sanción y no van para evitar estos temas", añadió. Para el abogado, "no hay excusa que justifique su inasistencia" y solo se trataría de un "aprovechamiento político para evitar verse expuestos".

¿Y si se endurece la norma para los parlamentarios?

Sin embargo, Ibáñez agrega que "estamos muy de acuerdo con la propuesta de la diputada Marzán, pero creemos que se debería endurecer también la sesión a los parlamentarios". "Todos estos cargos de elección pública deberían estar sujetos a la asistencia, y al igual que los concejales, perder dicho cargo si su inasistencia supera el 25%", añadió.

Para José Miguel Cabezas, analista y académico de la U. Mayor "lamentablemente en los concejos municipales muchas veces se da la dinámica de bloquear y entorpecer la gestión de los alcaldes", dado a que por lo general hay representantes de varios sectores políticos. Para e académico, esta medida podría no se rana efectiva.

¿Apoyo político?

"Será difícil contar con el apoyo para aprobar un proyecto así, porque a ningún partido político le conviene", explica. ¿Las razones? "Con las modificaciones que se han hecho, hay comunas en las que un alcalde sale electo con más votos que un parlamentario, siendo perfectamente una plataforma de pre campaña", explicó.

"Quitarle poder a un alcalde podría entorpecer su carrera política", agrega. Ante esto, Cabezas señala que la mejor vía para que esta iniciativa cuente con respaldo sería desde la opinión pública, considerando la falta de confianza en las instituciones.