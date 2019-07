Conchalí: el incipiente fenómeno inmobiliario de Santiago

Que los precios de viviendas van al alza no es novedad. Así lo ratifica el Informe Trimestral de Viviendas de Mercado Libre, elaborado con datos de su sitio Portalinmobiliario.com dado a conocer ayer y que muestra un aumento de 4,5% en los valores de los inmuebles en el Gran Santiago en doce meses (4,6% las casas versus 4,3% los departamentos), incremento que se da por quinto trimestre consecutivo.

Sin embargo, entre la información presentada ayer resaltaron un par de datos en particular de una comuna humilde de la capital, que es conocida por ser cuna de Zalo Reyes y tener como alcalde a René de la Vega.

Y es que según este reporte, Conchalí lideró el alza en los valores por metro cuadrado de departamentos en venta con una variación anual de un 14,2%, superando a Peñalolén (12,5%) y Estación Central (8,4%). No solo eso, porque también registró una subida de 34% en las búsquedas por propiedades respecto del mismo trimestre del año anterior.

No es coincidencia que la llegada del Metro con la Línea 3 sea gran responsable de esta mayor plusvalía. “Conchalí tiene una ubicación privilegiada dentro de la ciudad, ya que si bien se localiza al norte, se encuentra sumamente centralizada, de manera que el Metro que actualmente conecta a la comuna con el centro de Santiago en pocos minutos le dio el plus que le faltaba”, explica Nicolás Izquierdo, Head of Research de Mercado Libre Chile.

No será como Estación Central

No está al lado de la Alameda, pero ahora sí está más cerca del centro. Eso hace a Conchalí más atractiva para las inmobiliarias y para los eventuales nuevos habitantes que pueden llegar. Si bien se habla de un efecto “rebalse” respecto de lo que sucede con sus vecinas, sin embargo, los expertos descartan un fenómeno parecido al vivido por Estación Central.

“Conchalí colinda con Independencia, Renca, Recoleta, Quilicura y Huechuraba, por lo que puede ir al alza como sus vecinas, pero es una tendencia que aún le queda mucho por crecer y poder compararse”, sostiene Sergio Arcos, gerente general de la empresa de asesoría inmobiliria Reistock.com.

En tanto, Matías Martínez, jefe de ventas de la corredora Century 21, señala que se puede generar el mismo efecto, sobre todo por la baja oferta de terrenos centrales para construir, pero aclara que “Conchalí es aún una comuna mixta, donde conviven industrias y residenciales, lo que hace que la migración sea algo más lenta”. En ese sentido, indica que Independencia cuanta con ciertas ventajas, “sobre todo considerando la amplia oferta de comercio y servicios”.

En ese sentido, aunque sí van a ir al alza, no se ve probable en el corto plazo ver en esta comuna valores de viviendas como las que hay actualmente en sectores más céntricos. “Independencia y Estación Central son comunas que llevan más años de desarrollo inmobiliario y además son más centralizadas, de manera que en términos de precios se ve poco probable que en el corto y mediano plazo Conchalí las pueda equiparar”, concluye Izquierdo.